في عيد ميلاده.. الغير معلن عنه فى مشوار «منير»

كتب_مصطفى حمزة

“بالطول.. واللون ..والحرية” يدخل اليوم “الكينج” محمد منير عامه “61″ ..محاطا بدعوات محبيه وعشاق أغانيه، رافعا شعارات مشواره “وأنا لسه قادر فى الحزن أفرح”،”الدنيا لو جارحه .. لونها لون فرحة”،و”ربك لما يريد احلامنا هتتحق ..وكلامنا هيتصدق”..والتى كانت مع الكثير غيرها، بمثابة” منصة” إنطلاقه ،و”حصن” مواجهة ما تعرض له من عقبات بعضها “معروف” ،والاخر “غيرمعلن عنه”.

(بالطول)

منير الذى اجرى قبل أيام عملية تركيب “دعامة القلب” ،شهدت خطواته الأولى فى أواخر السبعينات منعطفات كادت ان تحمله بعيدا عن معشوقته “الأغنية”،وربما كان أكتفى بدخول مجال التصوير الذى درسة فى كلية فنون تطبيقية،وكان من بينها عدم نحاح أول ألبوماته “أمانة يا بحر”.

وفى بداياته كان يقف وراء الفتى الأسمر “كتيبة” يقودها شقيقه الأكبر الراحل “فاروق أبا يزيد” ،الذى كان يملك صوتا جميلا ،لكنه شعر أن مايملكه “منير” يتجاوز حدود الغناء داخل دائرة بعينها ،ويمكنه من البقاء متفردا على الساحه لفترة “أطول”، وهو يؤكده “الكينج ” فى شهادة يقول فيها (اخى “فاروق” والشاعر “مجدى نجيب” ساهموا فى تهيئتى للغناء)،وإلى جانب هؤلاء كان الشاعر الراحل عبد الرحيم منصور لا يترك فرصة أو حدث،إلا وكشف عن رهانه على أن خصوصية “منير”،هى الأقدر على التعبير عن “:زخم ” ثقافة الجنوب،بل وفرضها على “المزاج” المصرى والعربى، والإنطلاق بها إلى أفاق أرحب”،وصولا إلى الأنسانية بشكل عام ، بمفردات مغايرة، وموسيقى أكثر جرأة فى التجريب.

مجرد محاولة الإقتراب من فكرة تغيير “مظهره” بشعره الأكرت والبنطلون الجينر والقميص المفتوح،أو “تطويع” صوته فى إتجاه أخر، كان من “المحرمات” التى يضعها “منير” فى مستهل طريقه،ولهذا لم فضل أن تكون ضربة البداية بعيدا عن مدرسة “بليغ حمدى”،وأصر فى لقاء تليفزيونى شهيرعلى رفض طلب “نجوى أبراهيم” بتقديم أحدى أغانى عبد الحليم حافظ.!

«اللون»

بشرة “منير ” السمراء ،وأصوله النوبية،مثلما كانت “نعمة ” يفخر بها، كاد البعض أن يتعامل معها بطريقة “عنصرية” ،ليجعلها “نقمة” مشواره، وكان على “رأس” هؤلآء “صحفيون وأعلاميون” يتعمدون وصفه “بالمطرب النوبى”، وذلك من باب فرض التخصيص عليه وحده ،دون سائر المتواجدين بالساحه،رغم خلفية بعضهم التى ترجع لمدن ساحلية وغيرها.

ومع مواجهة “منير ” لتلك الحملات تدريجيا ،ولاسيما بعد تقديمه لمختلف ألوان الموروث المصرى ، كانت تنطلق بين الحين والآخر أصوات نوبية تسأل “وماذا قدم “منير” للنوبة؟، ويرد على هؤلاء شريك بداياته الموسيقار “هانى شنودة ” فى قوله ( منير سفير النوبة بالقاهرة ..وسسفير مصر للعالم)، ويدلل على ذلك بأنه من خلال هذا المطرب الشاب عرف سحر الإيقاعات النوبية، ومثلما قدم بها معه أغنية “الرزق على الله” ،أستخدمها كذلك فى أغنية ” ماتحسبوش يابنات أن الجواز راحه”.

والشاهد ان قبل مرحلة “منير” كانت إذاعة “ركن السودان”،وتحديدا برنامج ” من وحى الجنوب”، المنفذ الوحيد المتاح لتقديم الأغنية النوبية،والدليل على ذلك ما حقتته على سبيل المثال أغنية “الشمندورة” من نجاح هائل عندما قدمها، وهو ما لم تصل إليه من قبل عندما غناها المطرب الراحل “عبد الله باطا” ،رغم انها كانت تذاع يوميا فى مقدمة المسلسل النوبى الذى قدم عن الراوية التى تحمل الإسم نفسه للمبدع الراحل محمد خليل قاسم، وعلى نفس المنوال حدث ذلك مع أغنيات “الله لون يا لون”،”كدودا”،”سيه سيه”،”حنينه” ،”أِشرى” وأخيرا وليس اخرا “نيجربيه” و”ابا ياسا”، وغالبيتها رددها وحفظها حتى من لا يعرفون اللغة النوبية التى غناها بها “منير”.

(الله لون يا لون) بافتتاح متحف النوبة

(ابا ياسا) نقلا عن برنامج “لازم نفهم” فى حلقة خاصة عن النوبة

(الحرية)

عقب الخلاف الذى أشتعل بين “منير” من ناحية ،وفنان موسيقى الجاز الشهير “يحى خليل”،كانت تجرى بالكواليس محاولات من الأخير التأكيد على قدرته على تكرار تجربة “منير”،بل وتجاوزها ، مع أخرين غيره،وبالفعل كان مقر نقابة الصحفيين ،هو مسرح احداث اولى الحفلات التى يقدم بها أول إكتشافاته “مصطفى قمر”، لكن وعلى غير هواه ،وبعد المجاملات لفت غالبية الحضور النظر إلى ان المطرب الشاب حتى فى وقفته يبدو متأثرا بمنيبر..!!!

والطريف أن “قمر” أتجه فيما بعد للبحث عن ذاته ،ووجدها بالفعل فى أعماله مع “حميد الشاعرى، وهو ما دفع “خليل” لتكرار المحاولة مع مطرب صاعد اخر قادم من نفس أرضية “منير” ألجنوبية،وهو “كرم مراد” أبن اخت الموسيقار العالمى الراحل “حمزة علاء الدين”، لكته ايضا لم ينجح.

وعلى نفس المنوال لم تسلم تجربة “منير” من محاولات الإنقضاض عليها ،لدرجة ان احد منتجى الكاسيت حاول إقناع “كرم” بتقديم ألبوما يحمل فى وجهه الأول أغنيات احدى المسلسللات التى شارك بها “الكينج”،وفى الثانى يقدم أغانى المطرب الصاعد،لكن فيما بعد أتضحت نواياه الحقيقية،وأن الهدف من ذلك هو الرد على رفض “منير” لمحاولات المنتج لإقناعه بطرح ألبوما كاملا بأسمه ،والترويج له.

والطريف هنا ان نفس الخدعة التى سعى لها المنتج إياه ، لجأ إليها السياسى “أيمن نور” من حوالى عشر سينوات،وبالتحديد عند دخوله سباق الإنتخابات الرئاسية ،حيث طرح أغنية دعائية بصوت قريب الشبه من “منير”،ويكاد يخدع من يسمعه للوهلة الآولى،وخاصة مع تقديمه لآغنية “لسه الأغانى ممكنة”،بعد تعديل كلماتها،ومع الوقت أكتشف الجميع ان من يغنى هو المطرب الصاعد “خالد يوسف”،المتأ ثر بشكل كبيرجدا بصوت “منير” وطريقة أدائه.

والجدير بالذكرهنا أن “منير” أكتفى طوال مشواره بالعمل على تكريس أركان مشروعة الغنائى،معتبرا نفسه ،وحسبما يقول دائما “فى حالة تحدى مستمر مع الأغنية” ،ولم ينشغل بالرد على يتعرض له مشواره،إلأ بالسعى وراء “تجربة مغايرة ومغامرة فنية لا يجرؤ ان يخوضها سواه”.