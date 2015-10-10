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مقتل 125 مسلحا من جبهة النصرة وداعش بريف حماة

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مقتل 125 مسلحا من جبهة النصرة وداعش بريف حماة مقتل 125 مسلحا من جبهة النصرة وداعش بريف حماة
أفاد مصدر عسكرى سورى اليوم السبت، بأن سلاحى الجو، والمدفعية قتل أكثر من 125 مسلحا من تنظيمى جبهة النصرة، و(داعش) الإرهابيين خلال العملية العسكرية الواسعة فى ريف حماة الشمالى.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر العسكرى قوله" أن الطيران الحربى وجه ضربات مكثفة على تجمعات لمسلحى جبهة النصرة، و(داعش)، وخطوط تحركاتهم فى قرى عطشان، والتمانعة، وتل سكيك بالريف الشمالى لحماة المتاخم للحدود الإدارية مع ادلب؛ ما أسفر عن مقتل 50 مسلحا بين أفراد التنظيمين، وإصابة المئات منهم، وتدمير عدد من العربات المدرعة، ومستودع ذخيرة.

وأضاف" وقد أسفر قصف مقار جبهة النصرة فى قرية أم حارتين بالريف الشمالى عن مقتل 75 مسلحا، وتدمير آلياتهم المزودة برشاشات وقواعد صواريخ من طراز (تاو)".

وكانت وحدات من الجيش قد فرضت سيطرتها أمس على قرية البحصة، وأوقعت 104 مسلحين بين قتيل وجريح، ودمرت سبع آليات، وعربة مزودة برشاشات متوسطة، وثقيلة خلال العملية العسكرية الواسعة بريف حماة الشمالى.
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