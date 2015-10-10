تشييع جثمان مجند شهيد بأحداث سيناء فى مسقط رأسه بقنا

شيع المئات من أهالى قرية كوم يعقوب التابعة لمركز أبوتشت فى المنيا، جثمان مجند شهيد بأحداث سيناء وسط حالة من الحزن على فقدان الشهيد الذى تسلمت أسرته جثمانه منذ قليل ليتم تشييعه إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة بالقرية.

واستقبلت قرية يعقوب التابعة لمركز أبوتشت جثمان الشهيد محمد على أحمد محمد على مجند "22 سنة" حاصل على بكالوريس تجارة بعد أن استشهد فى أحداث سيناء فى مواجهة العمليات الإرهابية وشيع جثمان الشهيد فى جنازة عسكرية مهيبة، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية فى مقدمتهم اللواء عبد الجواد السكرتير العام المساعد لمحافظ قنا نيابة عنه.

ومن جانبه أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أنه سيتجه فور وصوله للمحافظة لتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد وتقديم ما يمكن تقديمه لمساعدة أسرته.