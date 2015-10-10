«الإسكان» : تنفيذ ٧ مشروعات مياه شرب..و٤٤مشروعا في قرى البحيرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اجتماعا مع قيادات مياه الشرب ، والصرف الصحى ، والإسكان ، والعشوائيات بمحافظة البحيرة ، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المنفذة.

وعرض مسئولو مياه الشرب والصرف الصحى المشكلات المختلفة بالمحافظة، خاصة بالتوابع، وتم دراسة هذه المشكلات خلال الاجتماع ، وأكد وزير الاسكان أنه لن يتم تجاهل شكاوى المواطنين ، وأن الصيف القادم سيشهد تحسنا كبيرا فى خدمات هذا القطاع ، مع انتهاء المشروعات المنفذة حاليا.

وشدد وزير الإسكان على سرعة الانتهاء من مشروعات المياه قبل بداية الصيف ، وشهر رمضان المقبل ، وضرورة أن تنتهى جميع المشروعات المحدد لها آخر يونيو المقبل فى بداية شهر مايو المقبل ، وأشار إلى أنه يتم تنفيذ ٧ مشروعات مياه شرب ، و٤٤ مشروعا ومحطة صرف صحي ، في قرى المحافظة ، بجانب ١٤ مشروعا آخر للصرف الصحى في القرى ضمن المنحة الإماراتية .

وقال الدكتور مصطفى مدبولى إنه بالنسبة لمشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها بخطة العام المالى 2015 / 2016 ، فهى محطة مياه المحمودية وشبكاتها 86 ألف متر مكعب في اليوم ، وتنتهى بداية مايو ، بدلا من يونيو المقبل ، وتوسعات محطة مياه أبوحمص وشبكاتها 34 ألف متر مكعب ، حيث تنتهى الشبكات بداية شهر مايو بدلا من يونيو المقبل ، والتوسعات في شهر ديسمبر المقبل ، و محطة مياه الدلنجات وشبكاتها 60 ألف متر مكعب / يوم ، حيث تنتهى المحطة والخطوط الرئيسية الشهر الجارى ، وباقي الشبكات خلال شهر مايو المقبل ، فضلا عن توسعات مياه النوبارية وشبكاتها 34 / 120 الف متر مكعب / يوم ، وتنتهى الشبكات في ديسمبر ٢٠١٦ ، و توسعات مياه كفر الدوار ، وشبكاتها 51 / 102 الف متر مكعب / يوم خلال شهر ديسمبر ٢٠١٦ ، بجانب شبكة المياه الرئيسية برشيد ، محطة وشبكة مياه ادفينا ، وتنتهى في شهر مايو أيضا بدلا من يونيو المقبل ، وتغذية 44 قرية بمياه الشرب بمحافظة البحيرة ، وشبكات إضافية بطول 350 كم بمركزى حوش عيسى والدلنجات ، وتنتهى شهر مايو بدلا من يونيو المقبل.

واوضجح أنه بالنسبة لمشروعات الصرف الصحي الجارى تنفيذها بخطة العام المالى 2015 / 2016 بالمحافظة ، فإنه يتم تنفيذ محطات صرف صحى :حوش عيسى، وكوم حمادة، وبركة غطاس، والدلنجات، إضافة إلى محطات الحجناية، وكفر سنطيس، وأبو صمادة، ولحمير، وابووافية، وعمر مكرم، وشابور، وأشليمة، ومعمل القزاز (كفر الدوار)، و بولين الفوائد، والمعدية، وتنتهى هذه المحطات في شهر يونيو المقبل ، فضلا عن محطات قرى زاوية صقر، و أبو كلاشيك (أبو المطامير)، وبرج رشيد، والرزيمات ، ونشأة خياط ، وامليط ، وكوم القناطر، وبلقطر الشرقية، والمعركة، ومحطة معالجة صرف صحي المعركة، والنجاح، والعزيمة، وعين جالوت، والتل الكبير، والكفاح، والفالوجا، والسوالم قبلى وبحرى، وكنيسة الضهرية، والخوالد، والعتقا، والطرح، والشعيرة، وششت الأنعام، وتنتهى فى ديسمبر ٢٠١٦.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن هناك مشروعات أخرى للصرف الصحى، وهي إحلال وتجديد وتوسعات صرف صحى كفر الدوار ، بحيث تنتهى إعادة التأهيل فى مارس والتوسعات في يونيو المقبلين، وصرف صحى وادى النطرون، والغابة الشجرية في ديسمبر المقبل ، ومحطة صرف صحى بدر في يونيو ٢٠١٧ ، وصرف صحي سيدى غازى في يونيو المقبل، ومحطتا صرف صحي الصواف وكوم الطرفاية، ومقرر انهاؤهما خلال الشهر الجاري ، موضحا أنه جار الطرح لأعمال تصميمات محطة صرف صحي البهى، واستلام الموقع لمحطتى صرف صحي الدفراوى ، و أبو رابح ومحمود.

وأكد وزير الإسكان أنه تم تسليم ٦ محطات صرف صحى بالقرى، ضمن المنحة الإماراتية، وهى الوفائية بمركز الدلنجات، ومحلة بشر وجزيرة نكلا بشبراخيت، وسحالى ودسونس بمركز أبو حُمُّص، وصفط الحرية بمركز إيتاي البارود، وسيتم تسليم ٥ قرى أخرى بداية من شهر ديسمبر المقبل، وهى أبو الشقاف وحرارة في حوش عيسى، وكفر الرحمانية في المحمودية، وكفر السابي في شبراخيت، والنجيلة بكوم حمادة، والجدية برشيد، وجارى الاتفاق مع الأهالى في قرية الحرفة بأبوحمص، على مسار ١٥٠ مترا لخط الطرد .

وخلال الاجتماع تم عرض الخطوات التى تتم بشأن طرح المرحلة الثالثة بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظة ، حيث تم عرض خريطة بالمواقع المختلفة ، وأكد الوزير على ضرورة أن تكون داخل الحيز العمرانى، وقريبة من المرافق، مع ضرورة أن يرتبط ذلك بطلب حقيقى فى المناطق التى تطرح بها الوحدات ، كما تم مناقشة الموقف التنفيذى للمناطق العشوائية الموضوعة على خطة التطوير بالمحافظة، وهى منطقة الكسارات، ومنطقة أخرى بحوش عيسى .

وكلف وزير الإسكان بإعادة تخطيط منطقة الكسارات، وعقد حوار مجتمعى مع السكان، وطمأنتهم بأنه سيتم بناء وحدات سكنية لهم فى نفس المنطقة ، فى أسرع وقت ، وستحدث نقلة نوعية بالمنطقة ، كما تمت مناقشة مشكلة التعامل مع خطوط الضغط العالى بإحدى مناطق حوش عيسى لحل هذه المشكلة.

وفى نهاية الزيارة قام وزير الاسكان بجولة فى شركة البحيرة لمياه الشرب والصرف الصحى، واستمع لعرض عام عن جهود الشركة لتقديم الخدمات للمواطنين ، ووجه الشكر لجميع العاملين بالشركة ، التى تعمل على أن تكون شركة نموذجية ، تتعامل مع التحديات ، وتقوم بالتنسيق مع الجهات الأخري فى نفس القطاع ، وطالبهم باستمرار الجهود لخدمة مواطنى المحافظة.

أ ش أ