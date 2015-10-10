غدًا .. لقاء بوتين مع ولي عهد أبو ظبي

أفاد دميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، الأمس الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي ولي عهد أبو ظبي، في مدينة سوتشي الأحد القادم.

وصرح بيسكوف بأن بوتين سيزور مدينة سوتشي، التي تحتضن فعاليات سباق فورميلا 1، كما أنه سيلتقي هناك ولي عهد أبو ظبي الفريق أول محمد بن زايد آل نهيان وسيناقش الجانبان موضوعات مختلفة.

وأضاف المتحدث الصحفي أنه قد تجرى اتصالات أخرى على هامش هذا الحدث الرياضي في مدينة سوتشي.

يذكر أن الدورة الثانية من سباقات الجائزة الكبرى للسيارات “غرومبري سوتشي” ستجري في مدينة سوتشي الروسية خلال الفترة ما بين 9 و11 أكتوبر/تشرين الأول، وانطلقت الجمعة الجولتان الأولى والثانية من جولات التجارب الحرة لهذه المسابقة.