إصابة 3 صحفيين على يد الشرطة الإسرائيلية فى القدس

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، منذ قليل، بقيام شرطة الاحتلال الإسرائيلى بإصابة 3 صحفيين أثناء تغطيتهم أحداث باب العمود.

وكان قد قرر جيش الاحتلال الإسرائيلى نشر بطاريات منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية المضادة للصواريخ فى منطقة بئر السبع (جنوب إسرائيل) تحسبًا لأى تصعيد فى ضوء الأوضاع الأمنية المتفجرة فى الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الجيش نشر ظهر اليوم السبت، بطارية من منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ فى منطقة بئر السبع تحسبًا لاحتمال إطلاق فلسطينيين القذائف الصاروخية من جهة قطاع غزة.

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