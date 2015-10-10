بالفيديو.. رسميا.. مصر توقع اتفاقية شراء حاملتى مروحيات "ميسترال" من فرنسا

انتهت منذ قليل، مراسم توقيع اتفاقتين بين مصر وفرنسا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الفرنسى "مانويل فالس"، وذلك بمقر قصر الاتحادية.

وجاءت الاتفاقية الأولى، حول التعاون فى مجالات الدفاع العسكرى، والاتفاقية الثانية مراسم عقد شراء جمهورية مصر العربية عدد 2 حاملات طائرات من طراز المسيترال، ووقع على الاتفاقية اللواء بحرى أركان حرب أحمد خالد رئيس أركان القوات البحرية، وناتلى جونيه ممثلة عن الجانب الفرنسى.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية سامح شكرى وزير الخارجية، والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.