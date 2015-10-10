رئيس الوزراء الفرنسى يشير بعلامة النصر للسيسى أثناء توقيع صفقة "ميسترال"

أشار رئيس الوزراء الفرنسى "مانويل فالس"، بعلامة النصر، للرئيس عبد الفتاح السيسي ، أثناء توقيع عقد شراء جمهورية مصر العربية حاملتى مروحيات من طراز الميسترال، ووقع على الاتفاقية واللواء بحرى أركان حرب أحمد خالد رئيس أركان القوات البحرية، وناتلى جونيه ممثلة عن الجانب الفرنسي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد توقيع اتفاقتين، بين مصر وفرنسا، بحضور رئيس الوزراء الفرنسى "مانويل فالس"، وذلك بمقر قصر الاتحادية.

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