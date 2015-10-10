الخارجية تدين تفجيرى محيط محطة قطارات أنقرة

أعرب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عن إدانة مصر للتفجيرين اللذين وقعا صباح اليوم السبت، بالقرب من محطة القطارات فى العاصمة التركية أنقرة، واللذين أسفرا عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين.

وأكد بيان المتحدث باسم الخارجية على وقوف مصر بجانب الشعب التركى فى هذه اللحظة الحرجة، كما أعرب عن مواساته لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وجدد المتحدث الرسمى إدانة مصر لكافة أشكال الإرهاب وصوره، حيث إن الإرهاب ظاهرة عالمية ولا توجد دولة بالعالم بمنأى عن هذا الخطر الداهم، مما يتطلب تكاتف المجتمع الدولى لمواجهة التنظيمات الإرهابية كافة، والتى تستقى أفكارها من منبع فكرى واحد يحض على العنف والكراهية، ويستهدف النيل من جهود الاستقرار والتنمية حول العالم.