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مفاجأة.. الدجال المتهم بقتل سيدة بالإسكندرية مسئول حزب النور فى قرية بهيج

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مفاجأة.. الدجال المتهم بقتل سيدة بالإسكندرية مسئول حزب النور فى قرية بهيج مفاجأة.. الدجال المتهم بقتل سيدة بالإسكندرية مسئول حزب النور فى قرية بهيج
قال أهالى منطقة بهيج ببرج العرب غرب الإسكندرية، إن الدجال المتهم فى واقعة قتل ربة منزل بحجة إخراج الجن من جسدها والاعتداء عليها بالضرب هو مسئول حزب النور بالمنطقة، وأنه معروف لدى عدد من أهالى القرى المحيطة، مستغلاً لحيته والدين لمد الثقة بينه وبين الأهالى .

وقال الأهالى، إن المتهم وعددا آخر بالمنطقة، يقومون بممارسة الدجل والشغوذة، وخصوصا من أدعياء السلفية ويستخدمون أساليب عجيبة مثل الصعق بالكهرباء 220 فولت والقراءة داخل زجاجة الجلوكوز أو محلول الملح المعقمة بعد فتحها والقراءة فيها وغلقها بالبلاستر وحقنها فى وريد المريض.

ومن جانبه قال حامد الحوتى مسئول العلاقات العامة بحزب النور بمنطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، إن صالح محمود حميدة طاهر المتهم بقتل ربة المنزل خلال محاولته إخراج الجن من جسدها هو مسئول اللجنة الاجتماعية بالحزب فى قرية بهيج.

وقال حامد، إنه فى طريقه الآن إلى نيابة برج العرب لحضور التحقيقات مع المتهم ومعرفة ملابسات الواقعة.

بالصور.. دجال بالإسكندرية يقتل فتاة لإخراج الجن من جسدها.. المتهم: أحد الجان تزوج الفتاة وكان لابد من إخراجه من جسدها.. والمباحث تكشف استخدام المتهم لكتب للجن لإيهام المواطنين بقدرته على فك السحر
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