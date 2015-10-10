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شريف إسماعيل يقيم مأدبة غداء لنظيره الفرنسى عقب توقيع اتفاقية "ميسترال"

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شريف إسماعيل يقيم مأدبة غداء لنظيره الفرنسى عقب توقيع اتفاقية "ميسترال" شريف إسماعيل يقيم مأدبة غداء لنظيره الفرنسى عقب توقيع اتفاقية "ميسترال"
كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن رئيس الوزراء المصرى المهندس شريف إسماعيل، يقيم بعد قليل، مأدبة غداء عمل، بحضور رئيس الوزراء الفرنسى "مانويل فالس"، ووفد وزارى يضم وزير الدفاع جون إيف لودريان وعددا من ممثلى كبريات الشركات الفرنسية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهد توقيع اتفاقيتين، بين وفرنسا، بحضور رئيس الوزراء الفرنسى "مانويل فالس"، وذلك بمقر قصر الاتحادية.

وجاءت الاتفاقية الأولى، التعاون فى مجالات الدفاع العسكرى، والاتفاقية الثانية مراسم عقد شراء جمهورية مصر العربية حاملتى طائرات من طراز الميسترال، ووقع على الاتفاقية واللواء بحرى أركان حرب أحمد خالد رئيس أركان القوات البحرية، وناتلى جونيه ممثلة عن الجانب الفرنسى.
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