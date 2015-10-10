بلاغ للنيابة ضد استغلال "النور" الأطفال فى الدعاية الانتخابية بالإسكندرية

بعد نشر تقرير "اليوم السابع" حول استغلال الأطفال فى الدعاية الانتخابية، تقدم طارق محمود ببلاع إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية برقم 4112 ضد يونس زكى عبدالحليم مخيون رئيس حزب النور السلفى يتهمه فيه باستغلال حزبه للأطفال فى الدعاية الانتخابية فى المؤتمر الذى عقده حزب النور السلفى بالإسكندرية، الثلاثاء الماضى الموافق 6/10/2015، والذى ظهر فيه الأطفال بشكل كبير فى المؤتمر، بعضهم لم يتعد عمره الثلاث سنوات، رافعين صور مرشحى قائمة الحزب بغرب الدلتا.

وأضاف أن ما يفعله حزب النور والمرشحون من استغلال للأطفال فى الدعاية الانتخابية هو أمر مخالف للقانون، ولحقوق الطفل والإنسان.

وأكد طارق محمود أن حزب النور السلفى قد ظهر بشكل واضح فى أول مؤتمر جماهيرى له للانتخابات البرلمانية، حيث تم استغلال الأطفال فى رفع أعلام وصور مرشحى حزب النور ومرشحيه فى الانتخابات البرلمانية وهذه الواقعة تقع تحت طائلة القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال، ويجب استبعاد المرشحين الثابت تورطهم فى استغلال الأطفال للدعاية الانتخابية من الانتخابات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وصرح طارق محمود بأن حزب النور يستخدم "منهج داعشى" فى كل ما يقوم به الحزب من أعمال وفعاليات تنتهك القانون وتسيئ للدولة المصرية واستغلالهم للأطفال فى دعايتهم الانتخابية هو نموذج مصغر لما قد يفعلونه بعد فوزهم فى الانتخابات من عدم رعاية لحقوق الطفل ومخالفة القانون حسب المصلحة الخاصة بهم.

وطالب طارق محمود فى بلاغه بفتح تحقيق فورى وعاجل فى وقائع البلاغ المقدم.

- بالصور.. غضب فى الإسكندرية من استغلال الأطفال فى الدعاية الانتخابية.. المؤتمر الأول لقائمة النور استغل الأطفال فى حمل اللافتات والهتاف لصالح المرشحين.. وأطفال يعلقون ملصقات دعائية لصالح مرشح فى كرموز