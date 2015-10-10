خلال جولته بالمنيا.. وزير التعليم يحيل 82 معلمًا للتحقيق لتغيبهم عن العمل

واصل الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جولاته الميدانية المفاجئة على المدارس للوقوف على انضباط العملية التعليمية وانتظامها.

وتفقد صباح اليوم وزير التعليم بعض المدارس فى إدارة بنى مزار التعليمية بالمنيا، حيث بدأ الوزير جولته بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات، وحضر طابور الصباح، حيث وجه القائمون على الإذاعة المدرسية بضرورة أن تتضمن فقرات متنوعة.

وتفقد الوزير الفصول، واطمأن على استلام الكتب المدرسية وانتظام المعلمين، كما تفقد معمل الحاسب الآلى، وقاعات الأنشطة، ثم انتقل إلى مدرسة بنى مزار الثانوية بنات، وحضر جزء من طابور الصباح وألقى كلمة، تضمنت التهنئة ببداية العام الدراسى الجديد وانتصارات أكتوبر المجيد، وشرح ما تضمنه القرار الوزارى الخاص بضوابط منح درجات المواظبة على الحضور والانضباط السلوكى لطلاب الصف الثالث الثانوى، وحث الجميع على الانتظام فى الحضور، مؤكدًا أن تسجيل الغياب لن يكون بمعرفة المعلم ولكن من خلال مدير المدرسة ووكيل شئون الطلاب وإدارة المتابعة.

وأشار الوزير إلى ضرورة مشاركة المعلمين المتميزين بالمدرسة فى مجموعات التقوية، مشددًا على تفعيل حصص الأنشطة المدرسية، على أن يتم استخدام الطلاب لمراكز الشباب القريبة من المدارس حال عدم توافر ملاعب بالمدارس، حيث لاحظ ارتفاع نسب حضور الطالبات اللائى تخطين 90%، لكنه لاحظ أيضًا تغيب حوالى 35 معلمًا من مجموع المعلمين 84 فأحالهم للتحقيق.

ثم انتقل الدكتور الهلالى الشربينى إلى مدرسة بنى مزار الثانوية الصناعية بنين، حيث تفقد الأقسام والورش المختلفة بالمدرسة، ووعد المعلمين بتوفير دورات تدريبية لمواكبة كل ما هو جديد فى مجال التعليم الفنى، وتفعيل مشروع رأس المال لربط مخرجات التعليم الفنى بسوق العمل.

وأحال الوزير 47 معلمًا متغيبين للتحقيق من مجموع 347 معلمًا يعملون بالمدرسة، ثم توجه الوزير إلى إدارة بنى مزار التعليمية، حيث انتقد خطط سير العمل فى الإدارة، وشدد على الجميع بعدم الجلوس فى المكاتب، والنزول إلى المدارس لمتابعة العملية التعليمية.

وفى نهاية الجولة زار الدكتور الهلالى مدرسة بنى مزار الثانوية الجديدة للبنين وأجرى حوارًا مع الطلاب ولاحظ ارتفاع نسبة حضور الطلاب فى جميع فصول الصف الثالث الثانوى والتى وصلت لأكثر من 90% وكذا حضور جميع المعلمين، كما لاحظ أيضًا الجهد المبذول من أجل انتظام العملية التعليمية بالمدرسة فقرر صرف مكافأة شهرًا لمدير المدرسة.