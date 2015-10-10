كيلو الطماطم بـ15 جنيها بالمنيا..والتموين:الأسبوع القادم بدء خفض الأسعار

حالة من الغضب الشديد بين المواطنين فى محافظة المنيا، ومطالبات عاجلة لمسئولى المحافظة بالتدخل لإنهاء استغلال التجار فى ظل غياب كامل من الرقابة التموينية، حيث وصل سعر كيلو الطماطم 15 جنيها إلى جانب ارتفاع أسعار عدد من الخضراوات الأخرى.

وقالت زينب محمد ربة منزل: ذهبت لشراء كيلو طماطم ففوجئت بأن سعره 15 جنيها، واضطررت لشراء الصلصة.

وأضافت عائشة محمد، أن غياب الرقابة التموينية على الأسواق العشوائية سمح للتجار باستغلال المواطنين ورفع الأسعار متسائلة: مين يصدق أن كيلو الطماطم يصل 15 جنيها؟

ودشن عدد من النشطاء حملة بعنوان "بلاها طماطم" لمطالبة المواطنين بمقاطعة الطماطم لحين انخفاض أسعارها.

وقال منسق الحملة محمد عبد الرحمن، إن الهدف منها مساعدة الجهات الرقابية فى مواجهة ارتفاع الأسعار والسعى لخفضها، لتخفيف الأعباء على البسطاء مضيفا: سنقوم بجولات توعية للمواطنين فى القرى والمراكز.

ومن جانبه قال محمود يوسف مدير مديرية التموين بالمنيا، إن الحملات موجودة فى الشوارع على مدار الأسبوع ولا تهاون مع من يثبت استغلاله للمواطنين أو التلاعب فى الأسعار، موضحا: بين الصيف والشتاء ترتفع الأسعار والمحصول الخاص بالمنيا سوف يبدأ طرحه الأسبوع القادم وهنا ستخفض الأسعار.