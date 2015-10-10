مرشح بالشرقية: سأطلب إنشاء مجلس قومى لحل مشاكل الشباب وتوحيد الأجور

قام محمد البحراوى، مدير عام المحاجر بالشرقية، ومرشح الدائرة الثانية مركز الزقازيق، بلقاء عدد من كبار عائلات قرى الشبانات والحلبى وأبو طاحون، لتعريفهم برنامجه الانتخابى وطرح رؤيته عليهم تمهيدًا لانطلاق حملته الانتخابية مع بدء فترة الدعاية أول نوفمبر.

وقال المرشح فى تصريحات لموقع "برلمانى" إنه حيال فوزه سيطالب بإنشاء مجلس قومى لحل مشاكل الشباب وأهمها البطالة ودعمه فى مشروع الإسكان، ذلك بمشاركة منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، ووضع سياسة موحدة لعلاقة الأجور والحوافز والبدلات لكل العاملين بالدولة، والذى سيضمن العدالة الاجتماعية وأيضًا تثبت أسعار السلع الضرورية، مضيفًا أن برنامجه الانتخابى يتركز محوره الرئيسى على رفع مستوى المعيشة للفرد من خلال تحقيق نهضة حقيقية اقتصادية وعلمية واجتماعية وبناء دولة مؤسساتها تقوم على احترام القانون.