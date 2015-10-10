الاثنين.. اللواء محمود خلف يتحدث عن انتصارات أكتوبر فى جامعة طنطا

تستضيف جامعة طنطا الاثنين القادم اللواء محمود خلف المستشار العسكرى بأكاديمية ناصر العسكرية فى ندوة عن انتصارات أكتوبر 1973 تحت رعاية الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة، والدكتور مدثر طه أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة، والإدارة العامة للدفاع الشعبى.

جاء ذلك فى بيان صادر من المركز الإعلامى لجامعة طنطا، وأضاف أن اللواء محمود خلف سيتحدث الضيف عن ذكرياته فى الحرب، والدروس المستفادة منها فى تنمية الانتماء، ورفع الروح المعنوية لدى الشباب وأهمية التخطيط الجيد فى تحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد الدكتور عبد الحكيم أنه كأحد أبناء منطقة القناة عاصر نكسة 1967 ثم النصر فى حرب أكتوبر 1973 والتى اعتبرها نموذجا يجب أن يؤرخ له بعمل قومى جيد لتوعية الشباب بالمرحلة التى رسمت طريق مصر الآن، واسترجاع التجارب التى مر بها المصريون وقت الحرب والتى تقول للشباب أن هناك شىء أقوى من معاناتهم بما يسهم فى الارتقاء بروحهم المعنوية، ويحثهم على النجاح والتميز فى حياتهم لتحقيق التنمية لوطننا الحبيب مصر.