أخبار عاجلة

وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية -
الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لإنبي -
مساء dmc - أبرز العناوين المؤلمة عن تعذيب الايتام بدور الايتام يقرأها أسامة كمال -
مساء dmc - الشرطة السويدية " قتلى وجرحى في عملية دهس بسيارة نقل بأحد شوارع ستوكهولم " -
القاهرة أبوظبي: م. شريف إسماعيل - رئيس الوزراء يفتتح المشروعات الجديدة بنادي الزمالك -
القاهرة أبوظبي: أبرز 7 أخبار في 7 أيام - الجمعة 07 أبريل 2017 -
مساء dmc - ميركل وهولاند في بيان مشترك " الرئيس السوري يتحمل وحده مسئولية الضربة الامريكية" -
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال " -
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات -
مساء dmc - متحدث وزارة الدفاع الروسية " الجيش السوري لم يستخدم سلاح كيماوي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الاثنين.. اللواء محمود خلف يتحدث عن انتصارات أكتوبر فى جامعة طنطا

Google+ Print
الاثنين.. اللواء محمود خلف يتحدث عن انتصارات أكتوبر فى جامعة طنطا الاثنين.. اللواء محمود خلف يتحدث عن انتصارات أكتوبر فى جامعة طنطا
تستضيف جامعة طنطا الاثنين القادم اللواء محمود خلف المستشار العسكرى بأكاديمية ناصر العسكرية فى ندوة عن انتصارات أكتوبر 1973 تحت رعاية الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة، والدكتور مدثر طه أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة، والإدارة العامة للدفاع الشعبى.

جاء ذلك فى بيان صادر من المركز الإعلامى لجامعة طنطا، وأضاف أن اللواء محمود خلف سيتحدث الضيف عن ذكرياته فى الحرب، والدروس المستفادة منها فى تنمية الانتماء، ورفع الروح المعنوية لدى الشباب وأهمية التخطيط الجيد فى تحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد الدكتور عبد الحكيم أنه كأحد أبناء منطقة القناة عاصر نكسة 1967 ثم النصر فى حرب أكتوبر 1973 والتى اعتبرها نموذجا يجب أن يؤرخ له بعمل قومى جيد لتوعية الشباب بالمرحلة التى رسمت طريق الآن، واسترجاع التجارب التى مر بها المصريون وقت الحرب والتى تقول للشباب أن هناك شىء أقوى من معاناتهم بما يسهم فى الارتقاء بروحهم المعنوية، ويحثهم على النجاح والتميز فى حياتهم لتحقيق التنمية لوطننا الحبيب مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال "

مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال "

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا