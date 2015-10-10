غدا.. على جمعة وأبوهشيمة والسقا يفتتحون أعمال تطوير "النخيلة" بأسيوط

ضمن مبادرة مجموعة حديد المصريين لإعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا بصعيد مصر يتم غداً الأحد افتتاح أعمال التطوير بقرية النخيلة التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط.

يحضر الافتتاح كل من لدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق والمهندس ياسر الدسوقى محافظ اسيوط واللواء عبدالباسط دنقل مدير أمن أسيوط وأحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين والمهندس حسام القبانى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأورمان الخيرية والفنان القدير أحمد السقا والإعلامى الدكتور عمرو الليثى، واللواء محمد أمين نصر أمين صندوق تحيا مصر والعميد أكرم عبدالرحمن المدير المالى لصندوق تحيا مصر والعميد أكرم عبدالرحمن المدير المالى لصندوق تحيا مصر.

وكشف مصدر بمجموعة حديد المصريين أن قرية النخيلة تم اختيارها لتنفيذ مبادرة إعادة الإعمار منذ شهرين بعد معاينة شاملة لاحتياجاتها وتحديد المنازل والأسر التى تستحق الاستفادة من المبادرة.

جدير بالذكر أن مبادرة إعادة الإعمار تضم أعمال هدم وإعادة بناء وترميم وتسقيف وتعريش ودهانات وأبواب وشبابيك وتوصيل مياه وكهرباء وسيراميك بالاضافة الى تزويج فيتيات وتوزيع مشروعات تنموية كرؤوس الماشية ومشروعات متناهية الصغير وأثاث منزلى وأجهزة كهربائية وأجهزة تعويضية وبطاطين

>وتعد قرية النخيلة هى القرية السادسة فى المبادرة التى انطلقت فى يونيو 2014 وهى قرى مهدى الأخرم بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف وقريتى الغرقد وأبوصالح بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف وقرية اولاد يحيي بحرى بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج وقرية الشيخ فضل بمرز بنى مزار بمحافظة المنيا وتبلغ ميزانية المبادرة 60 مليون جنيه مخصصة لتطوير 20 قرية بصعيد مصر.