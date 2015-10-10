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تطوير المحاور المرورية ورفع كفاءة ميادين وطرق بنى سويف

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تطوير المحاور المرورية ورفع كفاءة ميادين وطرق بنى سويف تطوير المحاور المرورية ورفع كفاءة ميادين وطرق بنى سويف
أصدر محافظ بنى سويف توجيهاته بدراسة نقاط الضعف المرورية والعمل على حلها لتناسب الوضع الحالى والحيلولة دون حدوث تكدس واختناقات بجانب التطوير الجارى تنفيذه بالمحافظة ضمن الخطة العاجلة 2104 /2015 الخاصة برصف شوراع مدينة بنى سويف والمراكز السبعة.

وشكل السكرتير العام لجنة برئاسته تضم المرور، ورئيس مدينة بنى سويف ، والطرق والكبارى، وإدارة التخطيط العمرانى لإعداد الدراسات المرورية اللازمة لحل مشكلة التكدس المرورى أسفل كوبرى السادات وشارع صلاح سالم وشارع بورسعيد، وقدمت اللجنة مخططات أقرها جميع أعضائها.

وأضاف بيان صادر عن المحافظة منذ قليل،: يجرى حاليا أعمال خطة التطوير وتشمل تحويل الطريق الواصل من كوبرى السادات حتى بنى هارون "والمتجه إلى المنيا" إلى "اتجاه واحد" بحيث يمر القادم من المنيا على كوبرى السادات وتم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لذلك من خلال التخطيط والجزر والبلدورات وذلك عن طريق مديرية الطرق وبالتنسيق مع المرور.

كما تتضمن الخطة تحويل طريق صلاح سالم "القادم من البنك الأهلى إلى كوبرى السادات " إلى اتجاه واحد، بالإضافة إلى جعل طريق بورسعيد الموازى لترعة الإبراهيمية من كوبرى السادات إلى شارع البنك الأهلى "اتجاه واحد ذهاب".

وأوضح البيان، أنه تم إلغاء دوران ترعة "العمية " الذى يتسبب فى التكدس ويشل الحركة حيث تم تسهيل الحركة والدخول لموقف محى الدين مباشرةً، بالإضافة إلى عمل دوران أسفل الكوبرى للدوران والدخول لشارع البشرى بهدف التيسير على السيارات التى ترغب فى الدخول إلى ناحية شارع صلاح سالم.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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