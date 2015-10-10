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محامى حمدى الفخرانى بقضية الرشوة: طلبنا ندب قاضى تحقيق وتم رفض الطلب

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محامى حمدى الفخرانى بقضية الرشوة: طلبنا ندب قاضى تحقيق وتم رفض الطلب محامى حمدى الفخرانى بقضية الرشوة: طلبنا ندب قاضى تحقيق وتم رفض الطلب
قال المحامى محمد رفعت دفاع البرلمانى السابق حمدى الفخرانى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" اليوم السبت، إنهم تقدموا بطلب للمحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة للموافقة على عمل توكيل خاص، لاتخاذ الإجراءات القضائية للدفاع عن نفسه، وتم رفض الطلب.

وأضاف "رفعت" أنهم طلبوا ندب قاضى تحقيق حتى لا تثار شبهة عدم الحياد، وتم رفض الطلب أيضاً.

كان قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الكلية، قد جدد حبس البرلمانى السابق حمدى الفخرانى، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، فى واقعة اتهامه بتلقى الرشوة باعتباره رئيس جمعية مكافحة الفساد، وابتزاز رجل أعمال، والنصب عليهم، باستغلال النفوذ.

كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "الفخرانى"، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من 5 ملايين جنيه، من صاموئيل زكى صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة.
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