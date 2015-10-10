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دعوى قضائية تطالب باستبعاد سامح عاشور من انتخابات نقابة المحامين

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دعوى قضائية تطالب باستبعاد سامح عاشور من انتخابات نقابة المحامين دعوى قضائية تطالب باستبعاد سامح عاشور من انتخابات نقابة المحامين
أقام المحامى إبراهيم فكرى وعدد من المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، طالب فيها باستبعاد سامح عاشور نقيب المحامين الحالى من الترشح لانتخابات نقابة المحامين.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 1114لسنة 70 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين .

وذكرت الدعوى أن عاشور قضى عددا من المدد الانتخابية، وأنه بذلك يكون أقصى فصيل الشباب من أحقيتهم فى الترشح لانتخابات نقابة المحامين .

وأضاف أن الثورة قامت من أجل حق الشباب المهضوم فى النقابات وسيطرة فصائل بعينها على العملية الانتخابية.
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