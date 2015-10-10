بالصور.. إحباط محاولة راكب إيطالى بالمطار لتهريب 203 آلاف يورو و52 ألف دولار

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، برئاسة اللواء أيمن عبد الفتاح مدير الإدارة من ضبط راكب إيطالى من أصل سورى حاول تهريب 203 آلاف يورو و52 ألف دولار أمريكى إلى إسطنبول.

وأفاد مصدر بالمطار أن أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية على ركاب طائرة الخطوط التركية المتجهة إلى إسطنبول اشتبه رجال التأمين فى الراكب أ م ف إيطالى من أصل سورى، وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على ٢٠٣ آلاف يورو و٥٢ ألف دولار أمريكى، فتم ضبطه وأمر اللواء طارق فتحى مدير أمن المطار بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الراكب.



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