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بالصور.. ضبط مسن بحوزته صقرين "الحر النوبى" وأفيون فى البحر الأحمر

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بالصور.. ضبط مسن بحوزته صقرين "الحر النوبى" وأفيون فى البحر الأحمر بالصور.. ضبط مسن بحوزته صقرين "الحر النوبى" وأفيون فى البحر الأحمر
تمكنت القوه المنوطة بتأمين كمين الزعفرانة شمال البحر الأحمر، من إلقاء القبض على مسن بحوزته صقرين، وكمية من المواد المخدرة، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من الرائد محمود أمام رئيس مباحث رأس غارب، يفيد تمكن النقيب خالد أبو ستيت معاون مباحث القسم والمنوط بتأمين كمين الزعفرانة شمال البحر الأحمر، حيث تمكن من إلقاء القبض على المدعو "عمر.ع" من مدينة الحسنية محافظة الشرقية يبلغ من العمر 69 عاما وبحوزته صقرين من نوع " الحر النوبى".

وتبين بعد ذلك أن القوة المنوطة بتأمين كمين الزعفرانة رصدوا السيارة تخرج من منطقة جبلية وبتفتيشها عثروا على صقرين و40 جرام أفيون، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

من جانبه قال الدكتور أحمد غلاب مدير محميات الجزر الشمالية إن الصقرين المضبوطين بحوزة المسن من نوع لنر أو "الحر النوبى" وتستخدم تلك الصقور فى صيد الصقور الأثمن والأغلى من المناطق الجبلية بالبحر الأحمر.

وأضاف "غلاب" لـ"اليوم السابع" أن هناك حملات مكثفة تقوم بها محميات البحر الأحمر للحد من عملية صيد الصقور فى جبال وأودية البحر الأحمر فى تلك الأيام، بناءً على توجيهات الدكتور خالد فهمى وزير البيئة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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