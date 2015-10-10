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دعاوى قضائية تطالب بالكشف الطبى على المرشحين لانتخابات نقابة المحامين

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دعاوى قضائية تطالب بالكشف الطبى على المرشحين لانتخابات نقابة المحامين دعاوى قضائية تطالب بالكشف الطبى على المرشحين لانتخابات نقابة المحامين
أقام ربيع جميعة 3 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإدراج شرط الكشف الطبى ضمن شروط الترشح لانتخابات نقابة المحامين لبيان خلو المرشح من أى أمراض ذهنية، أو جسمانية وتنقية الجداول الانتخابية ووقف الانتخابات لحين التنقية.

حملت الدعاوى الثلاث أرقام 1127و1295و1126ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين بصفته.

وذكرت الدعاوى أن الجداول الانتخابية لنقابة المحامين لم يتم تنقيتها من فترة بعيدة، وأنه بها عدد كبير من الوفيات تساعد على تزوير العملية الانتخابية بالمحافظات، فضلًا على أن الكشف الطبى يساعد على إنتاج مجلس نقابة متزن وعقلانى ومنطبط.
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