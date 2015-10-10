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جمارك مطار برج العرب تحبط 5 محاولات تهريب نقد بقيمة 330 ألف جنيه

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جمارك مطار برج العرب تحبط 5 محاولات تهريب نقد بقيمة 330 ألف جنيه جمارك مطار برج العرب تحبط 5 محاولات تهريب نقد بقيمة 330 ألف جنيه
أحبطت سلطات مطار برج العرب الدولى برئاسة السيد رزق، 5 محاولات تهريب كمية كبيرة من النقد المصرى والأجنبى، وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وتعديلاته والتعليمات السارية بهذا الخصوص.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إن مأمور التفتيش عمرو عيد اشتبه فى أحد الركاب المصريين المسافرين إلى الكويت، وبتفتيشه تم العثور على 60 ألف جنيه مخبأة داخل طيات ملابسه.

وأضاف المصدر أنه تم الاشتباه فى أربع ركاب مصريين مسافرين إلى دبى، وبتفتيشهم وجد مع الراكب الأول 30 ألف جنيه، والثانى 40 ألف جنيه، والثالث 50 ألف ريال سعودى والأخير 50 ألف ريال سعودى.

وأوضح أن أبو العلا محمد مدير عام الموانئ الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.

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مصر 365