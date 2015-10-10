الأهلي يلغي مباراته الأخيرة قبل مواجهة السوبر أمام الزمالك بسبب ' العدد '

قرر الأهلي إلغاء مباراة طوخ الودية التي كان مقررا لها الأحد في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك في كأس السوبر المصرية الخميس المقبل في الإمارات.

ورفض زيزو خوض المباراة لقلة عدد اللاعبين الموجودين بعد انضمام نجوم كثر من الفريق للمنتخبين الأول والأوليمبي.

وسيسافر الأهلي إلى مدينة دبي يوم الإثنين المقبل مع مدربه عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" الذي يقوده مؤقتا بعد إقالة فتحي مبروك عقب خروج الفريق من نصف نهائي الكونفدرالية.

وأعلن الأهلي تعاقده رسميا مع المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو ليتولى مهمة الفريق عقب مباراة السوبر مباشرة التي سيقودها فنيا زيزو.

ويسعى الأهلي للحفاظ على لقب السوبر الذي حققه العام الماضي بالفوز على غريمه التقليدي الزمالك بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وخسر الأهلي لقبي الدوري والكأس المحليين لصالح الزمالك هذا العام ليحقق الأخير الثنائية الأولى له منذ عام 1988.