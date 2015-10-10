أخبار عاجلة

وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية -
الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لإنبي -
مساء dmc - أبرز العناوين المؤلمة عن تعذيب الايتام بدور الايتام يقرأها أسامة كمال -
مساء dmc - الشرطة السويدية " قتلى وجرحى في عملية دهس بسيارة نقل بأحد شوارع ستوكهولم " -
القاهرة أبوظبي: م. شريف إسماعيل - رئيس الوزراء يفتتح المشروعات الجديدة بنادي الزمالك -
القاهرة أبوظبي: أبرز 7 أخبار في 7 أيام - الجمعة 07 أبريل 2017 -
مساء dmc - ميركل وهولاند في بيان مشترك " الرئيس السوري يتحمل وحده مسئولية الضربة الامريكية" -
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال " -
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات -
مساء dmc - متحدث وزارة الدفاع الروسية " الجيش السوري لم يستخدم سلاح كيماوي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يلغي مباراته الأخيرة قبل مواجهة السوبر أمام الزمالك بسبب ' العدد '

Google+ Print
الأهلي يلغي مباراته الأخيرة قبل مواجهة السوبر أمام الزمالك بسبب ' العدد ' الأهلي يلغي مباراته الأخيرة قبل مواجهة السوبر أمام الزمالك بسبب ' العدد '

قرر الأهلي إلغاء مباراة طوخ الودية التي كان مقررا لها الأحد في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك في كأس السوبر المصرية الخميس المقبل في الإمارات.

ورفض زيزو خوض المباراة لقلة عدد اللاعبين الموجودين بعد انضمام نجوم كثر من الفريق للمنتخبين الأول والأوليمبي.

وسيسافر الأهلي إلى مدينة دبي يوم الإثنين المقبل مع مدربه عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" الذي يقوده مؤقتا بعد إقالة فتحي مبروك عقب خروج الفريق من نصف نهائي الكونفدرالية.

وأعلن الأهلي تعاقده رسميا مع المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو ليتولى مهمة الفريق عقب مباراة السوبر مباشرة التي سيقودها فنيا زيزو.

ويسعى الأهلي للحفاظ على لقب السوبر الذي حققه العام الماضي بالفوز على غريمه التقليدي الزمالك بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وخسر الأهلي لقبي الدوري والكأس المحليين لصالح الزمالك هذا العام ليحقق الأخير الثنائية الأولى له منذ عام 1988.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع