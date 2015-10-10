أخبار عاجلة

وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية -
الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لإنبي -
مساء dmc - أبرز العناوين المؤلمة عن تعذيب الايتام بدور الايتام يقرأها أسامة كمال -
مساء dmc - الشرطة السويدية " قتلى وجرحى في عملية دهس بسيارة نقل بأحد شوارع ستوكهولم " -
القاهرة أبوظبي: م. شريف إسماعيل - رئيس الوزراء يفتتح المشروعات الجديدة بنادي الزمالك -
القاهرة أبوظبي: أبرز 7 أخبار في 7 أيام - الجمعة 07 أبريل 2017 -
مساء dmc - ميركل وهولاند في بيان مشترك " الرئيس السوري يتحمل وحده مسئولية الضربة الامريكية" -
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال " -
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات -
مساء dmc - متحدث وزارة الدفاع الروسية " الجيش السوري لم يستخدم سلاح كيماوي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

هيثم عرابي مسؤول التعاقدات بالأهلي يتقدم باستقالته

Google+ Print
هيثم عرابي مسؤول التعاقدات بالأهلي يتقدم باستقالته هيثم عرابي مسؤول التعاقدات بالأهلي يتقدم باستقالته

تقدم هيثم عرابي مسؤول التعاقدات الخارجية بالنادي الأهلي باستقالته يوم السبت شفهيا لمجلس الإدارة ولجنة الكرة.

وعلم FilGoal.com أن هيثم عرابي تقدم باستقالته شفهيا لمدرب الفريق عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" ولرئيس مجلس إدارة النادي محمود طاهر.

وكان هيثم عرابي قد انضم للجنة التعاقدات بالأهلي مطلع هذا العام ونجح في إبرام العديد من الصفقات القوية للأهلي أبرزها الثنائي أنطوي وإيفونا بالإضافة لأحمد حجازي ورامي ربيعة وغيرهم.

وكان الأهلي قد أعلن تعاقده يوم الجمعة مع البرتغالي جوزيه بيسيرو مديرا فنيا للفريق لمدة موسم واحد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع