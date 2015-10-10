هيثم عرابي مسؤول التعاقدات بالأهلي يتقدم باستقالته

تقدم هيثم عرابي مسؤول التعاقدات الخارجية بالنادي الأهلي باستقالته يوم السبت شفهيا لمجلس الإدارة ولجنة الكرة.

وعلم FilGoal.com أن هيثم عرابي تقدم باستقالته شفهيا لمدرب الفريق عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" ولرئيس مجلس إدارة النادي محمود طاهر.

وكان هيثم عرابي قد انضم للجنة التعاقدات بالأهلي مطلع هذا العام ونجح في إبرام العديد من الصفقات القوية للأهلي أبرزها الثنائي أنطوي وإيفونا بالإضافة لأحمد حجازي ورامي ربيعة وغيرهم.

وكان الأهلي قد أعلن تعاقده يوم الجمعة مع البرتغالي جوزيه بيسيرو مديرا فنيا للفريق لمدة موسم واحد.