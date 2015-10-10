في الجول يكشف - لماذا رفض الأهلي إعادة مانويل جوزيه ' المرشح الأول '

رفض الأهلي إعادة البرتغالي مانويل جوزيه لقيادة الفريق بعد عام من الإخفاقات وقرر تعيين مواطنه جوزيه بيسيرو. لماذا يا ترى؟ FilGoal.com يجيب.

برز إسم جوزيه بقوة بعد إقالة فتحي مبروك عقب الخسارة القاسية 4-3 أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي والخروج من الكونفدرالية.

وطالب العديد من المنتمين للقلعة الحمراء وأعضاء من مجلس الإدارة التعاقد مع البرتغالي لإنقاذ الفريق من الحالة التي أصبح عليها بعد موسم مخيب بدأه الإسباني خوان جاريدو واختتمه مبروك.

وبعدما صرح مسؤولي النادي بأن جوزيه هو المرشح الأول لقيادة الفريق استنادا لإنجازاته الضخمة في ثلاث ولايات سابقة تفاجأ جمهور الأهلي باستبعاده من قائمة المرشحين الأخيرة.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل النادي رفض ذكر إسمه لماذا قرر مجلس الإدارة استبعاد جوزيه.

وقال المصدر:"جوزيه كانت فرصته قوية جدا لقيادة الأهلي لكن مجلس الإدارة تعرض للصدمة حين تجمعت أعداد من الجماهير عند بوابات النادي وطالبت رسميا بعودته".

وأضاف "هذا الأمر كان سببا مباشرا في استبعاد جوزيه فمجلس الإدارة رفض أن ينصاع لرغبة الجمهور حتى لا يقال إنهم أصحاب القرار في عودة البرتغالي وحتى لا يكون للجمهور الكلمة الأولى والأخيرة بعد ذلك".

وكان طاهر الشيخ لاعب الأهلي السابق قد علل رفضه لعودة البرتغالي نظرا لكبر سنه ولأنه لم يتول فريقا منذ رحيله عن بيرسيبوليس الإيراني عام 2012.