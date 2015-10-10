أخبار عاجلة

وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية -
الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لإنبي -
مساء dmc - أبرز العناوين المؤلمة عن تعذيب الايتام بدور الايتام يقرأها أسامة كمال -
مساء dmc - الشرطة السويدية " قتلى وجرحى في عملية دهس بسيارة نقل بأحد شوارع ستوكهولم " -
القاهرة أبوظبي: م. شريف إسماعيل - رئيس الوزراء يفتتح المشروعات الجديدة بنادي الزمالك -
القاهرة أبوظبي: أبرز 7 أخبار في 7 أيام - الجمعة 07 أبريل 2017 -
مساء dmc - ميركل وهولاند في بيان مشترك " الرئيس السوري يتحمل وحده مسئولية الضربة الامريكية" -
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال " -
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات -
مساء dmc - متحدث وزارة الدفاع الروسية " الجيش السوري لم يستخدم سلاح كيماوي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

في الجول يكشف - لماذا رفض الأهلي إعادة مانويل جوزيه ' المرشح الأول '

Google+ Print
في الجول يكشف - لماذا رفض الأهلي إعادة مانويل جوزيه ' المرشح الأول ' في الجول يكشف - لماذا رفض الأهلي إعادة مانويل جوزيه ' المرشح الأول '

رفض الأهلي إعادة البرتغالي مانويل جوزيه لقيادة الفريق بعد عام من الإخفاقات وقرر تعيين مواطنه جوزيه بيسيرو. لماذا يا ترى؟ FilGoal.com يجيب.

برز إسم جوزيه بقوة بعد إقالة فتحي مبروك عقب الخسارة القاسية 4-3 أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي والخروج من الكونفدرالية.

وطالب العديد من المنتمين للقلعة الحمراء وأعضاء من مجلس الإدارة التعاقد مع البرتغالي لإنقاذ الفريق من الحالة التي أصبح عليها بعد موسم مخيب بدأه الإسباني خوان جاريدو واختتمه مبروك.

وبعدما صرح مسؤولي النادي بأن جوزيه هو المرشح الأول لقيادة الفريق استنادا لإنجازاته الضخمة في ثلاث ولايات سابقة تفاجأ جمهور الأهلي باستبعاده من قائمة المرشحين الأخيرة.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل النادي رفض ذكر إسمه لماذا قرر مجلس الإدارة استبعاد جوزيه.

وقال المصدر:"جوزيه كانت فرصته قوية جدا لقيادة الأهلي لكن مجلس الإدارة تعرض للصدمة حين تجمعت أعداد من الجماهير عند بوابات النادي وطالبت رسميا بعودته".

وأضاف "هذا الأمر كان سببا مباشرا في استبعاد جوزيه فمجلس الإدارة رفض أن ينصاع لرغبة الجمهور حتى لا يقال إنهم أصحاب القرار في عودة البرتغالي وحتى لا يكون للجمهور الكلمة الأولى والأخيرة بعد ذلك".

وكان طاهر الشيخ لاعب الأهلي السابق قد علل رفضه لعودة البرتغالي نظرا لكبر سنه ولأنه لم يتول فريقا منذ رحيله عن بيرسيبوليس الإيراني عام 2012.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع