جاريدو يفسر لـ في الجول .. تغريدة مساعدة الأهلي ' الدعم والصلاحيات الكاملة '

"جاهزة لمساعدة الأهلي في أي وقت" .. هذا ما كتبه الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للفريق الأحمر على تويتر عقب تعيين جوزيه بيسيرو، ويفسره لـFilGoal.com.

الأهلي أعلن رسميا تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مدربا جديدا للفريق، خلفا لفتحي مبروك.

ورحل جاريدو عن الأهلي في مايو الماضي بعد التتويج بالسوبر المصري وكأس الكونفدرالية، وخلفه فتحي مبروك في قيادة الفريق.

المدرب الإسباني أعلن بشكل صريح في تصريحات سابقة لـFilGoal.com أنه يريد العودة للأهلي، واليوم يفسر التغريدة التي كتبها عبر حسابه على "تويتر" والتي أعلن فيها أنه جاهز لمساعدة الفريق الأحمر في أي وقت.

وقال جاريدو لـFilGoal.com: "الأهلي أقالني رغم أنني توجت بلقبين مع الفريق مع العديد من اللاعبين الصغار والمنضمين حديثا".

وتابع "اعتقد أن الأفضل للأهلي كان منحي الدعم لاتخاذ قرارات بشأن القائمة وكل تفصيلة تخص الفريق بصلاحيات كاملة".

وتابع "سيظل العمل في الأهلي مميزا بالنسبة لي، وأتمنى أن أعود له. وسأحاول أن أفعل ذلك في المستقبل من أجل الفوز بالمزيد من الألقاب".

وأكمل "ولكنني سأعود في حالة واحدة فقط، وهي أن رئيس النادي يمنحني الدعم والصلاحيات الكاملة".

وواصل متما "على أي حال، أتمنى أن يجد الأهلي الطريق الصحيح لتصبح الأمور أفضل".