أخبار عاجلة

وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية -
الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لإنبي -
مساء dmc - أبرز العناوين المؤلمة عن تعذيب الايتام بدور الايتام يقرأها أسامة كمال -
مساء dmc - الشرطة السويدية " قتلى وجرحى في عملية دهس بسيارة نقل بأحد شوارع ستوكهولم " -
القاهرة أبوظبي: م. شريف إسماعيل - رئيس الوزراء يفتتح المشروعات الجديدة بنادي الزمالك -
القاهرة أبوظبي: أبرز 7 أخبار في 7 أيام - الجمعة 07 أبريل 2017 -
مساء dmc - ميركل وهولاند في بيان مشترك " الرئيس السوري يتحمل وحده مسئولية الضربة الامريكية" -
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال " -
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات -
مساء dmc - متحدث وزارة الدفاع الروسية " الجيش السوري لم يستخدم سلاح كيماوي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مرتضى يدعو لاجتماع طاريء في الزمالك بعد مشكلة العماري

Google+ Print
مرتضى يدعو لاجتماع طاريء في الزمالك بعد مشكلة العماري مرتضى يدعو لاجتماع طاريء في الزمالك بعد مشكلة العماري

دعا مرتضى منصور رئيس الزمالك لاجتماع مجلس إدارة طاريء السبت بعد مشادته مع سيف العماري عضو مجلس النادي السابق.

وتبادل مرتضى وسيف الاتهامات عبر قناة فضائية مصرية الجمعة بعد إعادة الحديث عن مشكلة مصطفى نجل الأخير عضو مجلس الإدارة تحت السن حاليا الذي حاول دخول غرفة ملابس الزمالك عقب مباراة في الموسم المنصرم من الدوري.

ويريد مرتضى مناقشة الأزمة في الاجتماع إضافة لقضايا أخرى تخص النادي.

ويستعد مرتضى للسفر إلى الإمارات حيث مباراة الفريق الأول ضد الأهلي في كأس السوبر المصرية يوم الخميس المقبل في مدينة دبي.

شاهد المشادة من هنا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع