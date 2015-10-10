مرتضى يدعو لاجتماع طاريء في الزمالك بعد مشكلة العماري

دعا مرتضى منصور رئيس الزمالك لاجتماع مجلس إدارة طاريء السبت بعد مشادته مع سيف العماري عضو مجلس النادي السابق.

وتبادل مرتضى وسيف الاتهامات عبر قناة فضائية مصرية الجمعة بعد إعادة الحديث عن مشكلة مصطفى نجل الأخير عضو مجلس الإدارة تحت السن حاليا الذي حاول دخول غرفة ملابس الزمالك عقب مباراة في الموسم المنصرم من الدوري.

ويريد مرتضى مناقشة الأزمة في الاجتماع إضافة لقضايا أخرى تخص النادي.

ويستعد مرتضى للسفر إلى الإمارات حيث مباراة الفريق الأول ضد الأهلي في كأس السوبر المصرية يوم الخميس المقبل في مدينة دبي.

شاهد المشادة من هنا.