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مصطفى العماري: انتخابات جديدة؟ حصلت على أصوات أكثر من مرتضى في 2014

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مصطفى العماري: انتخابات جديدة؟ حصلت على أصوات أكثر من مرتضى في 2014 مصطفى العماري: انتخابات جديدة؟ حصلت على أصوات أكثر من مرتضى في 2014

أكد مصطفى سيف العماري عضو مجلس إدارة الزمالك تحت السن أنه لن يستقيل مشيرا إلى أنه جاهز لخوض انتخابات جديدة في حال قرر المجلس ذلك.

وكانت مشكلة قد أثيرت بين مصطفى سيف العماري ومرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك مؤخرا

وقال مصطفى العماري لـFilGoal.com "لن أستقيل من مجلس الزمالك بالطبع، وما الذي يدفعني لهذا الأمر من الأساس.. أنا لا أدرس الاستقالة تماما".

وأضاف "أنا أعمل بشكل جيد ولم أفعل شيئا خاطئا، وإذا أراد رئيس النادي إجراء انتخابات جديدة أنا جاهز لخوضها".

وأردف "في انتخابات 2014 حصلت على أصوات أكثر من أي أحد آخر في الزمالك حتى رئيس النادي".

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