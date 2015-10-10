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في الجول يوضح - أسباب استقالة هيثم عرابي من الأهلي

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في الجول يوضح - أسباب استقالة هيثم عرابي من الأهلي في الجول يوضح - أسباب استقالة هيثم عرابي من الأهلي

تقدم هيثم عرابي مدير لجنة التعاقدات الخارجية بالأهلي باستقالته شفهيا لرئيس النادي صباح السبت.

ويوضح FilGoal.com أسباب تقدم عرابي باستقالته على الرغم من المسيرة الناجحة له خلال شهور قليلة مع الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن عرابي غضب بشدة من اختيار البرتغالي بيسيرو مديرا فنيا للفريق خاصة وأنه لم يقم بترشيحه وتقدم بخمس سير ذاتية لمدربين عالميين لم تلفت إليها إدارة الأهلي.

كما أنه تحدث مع محمود طاهر رئيس النادي مشيرا إلى أنه ليس مقتنعا بترشيح بيسيرو وهو ما لم يلتفت إليه طاهر.

- سبب آخر من أسباب غضب عرابي كان رفع اسمه من بعثة الأهلي للإمارات من أجل مباراة السوبر خاصة وأنه كان فيها قبل استبعاده وهو مدير التعاقدات والعلاقات الخارجية.

هذا الأمر الذي جعل هيثم عرابي يشعر بتعرضه لمؤامرة داخلية من قبل أحد أعضاء مجلس الإدارة وكذلك أحد مستشاري محمود طاهر والترويج لسيطرته على صفحات التواصل الاجتماعي المنتمية للأهلي والتي دائما ما تشيد بما يفعله في النادي لتوسيع شعبيته.

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