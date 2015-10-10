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بالصور.. استمرار مظاهرات السليمانية بالعراق احتجاجا على عدم صرف الرواتب

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بالصور.. استمرار مظاهرات السليمانية بالعراق احتجاجا على عدم صرف الرواتب بالصور.. استمرار مظاهرات السليمانية بالعراق احتجاجا على عدم صرف الرواتب
أصيب عدد من المتظاهرين المطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة اليوم السبت خلال مصادمات مع قوات الأمن الكردية بمدينة سيد صادق بمحافظة السليمانية شمال شرقى العراق.
>اليوم السابع -10 -2015

وذكرت مصادر كردية فى مدينة سيد صادق أن عددا من المتظاهرين أصيبوا بجراح بعد تصادمهم مع قوات الأمن، وغالبيتهم من المدرسين احتجاج على عدم صرف رواتبهم المتأخرة لثلاثة أشهر والمطالبة بايجاد حل لأزمة رئاسة إقليم كردستان العراق.
>اليوم السابع -10 -2015

وأشارت إلى أن اثنين قتلا وأصيب 18 آخرون خلال فض قوات الأمن لتظاهرة فى مدينة قلعة دزة التابعة لمحافظة السليمانية أمس احتجاجا على تأخر صرف الرواتب وعدم حل أزمة رئاسة الإقليم.
>وكان المئات من الأكراد قد تظاهروا فى سوق مدينة قلعة دزة مساء أمس /الجمعة/ حيث أغلقت الشوارع، مما أسفر عن مقتل متظاهر وإصابة آخرين خلال المواجهات مع قوات الأمن.

وأدان الحزب الديمقراطى الكردستانى بزعامة رئيس الإقليم مسعود البارزانى بشدة أحداث قلعة دزة، وقال بيان صحفى للحزب أنها "لن تمر من دون حساب.. حيث تحولت الاحتجاجات إلى هجوم نفذه مجهولون على مقرات للحزب الديمقراطى وحرق إحدها".
>اليوم السابع -10 -2015

واتهم الحزب الديمقراطى جهة سياسية بالوقوف وراء هذه الأحداث ووصفها بأنها "أفعال غير مبررة".. وقال "إنه تم تحويل مسار تظاهرة إلى اعتداء على مقر للحزب والبيشمركة وهو أمر مؤسف".

ولفت إلى أن هذه الأحداث تأتى فى ظروف حساسة بهدف تخريب الوضع وخلط الأوراق، لكن الحزب لن يمررها دون حساب، فلا يجوز إهانة مقراتنا أو الكوادر التى فيها ومن يحميها.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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