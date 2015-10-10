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قوات التحالف بقيادة أمريكا تنفذ 25 ضربة جوية فى سوريا والعراق

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قوات التحالف بقيادة أمريكا تنفذ 25 ضربة جوية فى سوريا والعراق قوات التحالف بقيادة أمريكا تنفذ 25 ضربة جوية فى سوريا والعراق
قالت قوة المهام المشتركة في بيان اليوم السبت إن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة استهدفت تنظيم داعش في سوريا بخمس ضربات جوية أمس الجمعة ونفذت أيضا 20 ضربة استهدفت التنظيم في العراق.

وأضافت أن الضربات الجوية في سوريا قصفت وحدات تكتيكية قرب الحسكة والرقة ومنبج ومارع ودمرت أيضا مركبات تكتيكية ومبنى خاصا بتنظيم الدولة في هذه المناطق.

وتابعت أن ضربة جوية قرب تدمر دمرت وألحقت الضرر برافعات أمامية ومعدات شبيهة بالجرارات تابعة لداعش وتستخدم في أعمال البناء.

وفي العراق تركزت أربعة هجمات قرب الرمادي وقصفت وحدتين تكتيكيتين لداعش ودمرت أيضا منطقة اعداد ورافعة أمامية وستة مواقع قتالية كما حرمت الضربات التنظيم من دخول المنطقة.

وأضاف البيان أن المنطقة قرب السلطان عبد الله تعرضت أيضا لقصف شديد وأن ثلاث ضربات دمرت ورشة للسيارات الملغومة ومنشأة تخزين.
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