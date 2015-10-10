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أحمد قذاف الدم: مستعدون لمصالحة تاريخية مع كافة الفرقاء من أجل ليبيا

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أحمد قذاف الدم: مستعدون لمصالحة تاريخية مع كافة الفرقاء من أجل ليبيا أحمد قذاف الدم: مستعدون لمصالحة تاريخية مع كافة الفرقاء من أجل ليبيا
انتقد منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، أحمد قذاف الدم، اليوم السبت، الأسماء المرشحة من قبل المبعوث الأممى إلى ليبيا برناردينو ليون لتشكيل حكومة الوفاق الوطنى.

وقال قذاف الدم فى بيان صحفى، إن هناك خللا فى فهم الواقع الليبى على الأرض لأن الأسماء التى رشحها ليون لا يستطيعون القيام بهذه المهمة الاستثنائية، مؤكدا أن المرحلة الحالية تحتاج توافق جميع الليبيين الذين لم يكن لهم حضور فى مدينة الصخيرات المغربية.

وتابع قذاف الدم فى بيانه : نحن مستعدون من أجل ليبيا العمل مع كافة الفرقاء لمصالحة تاريخية لا تقصى أحدا، وتخلق مناخاً ليس فيه إكراه لأحد ويمّكن أى حكومة محايدة من عودة الدولة ولملمة جراح الوطن، وسوف يرفض الليبيون جميعاً نظام الوصاية وفرض الأمر الواقع بالقوة .. وهذه خطوة جديدة فى الاتجاه الخاطئ.

واعتبر قذاف الدم الأسماء التى رشحها ليون لتشكيل الليبية جاء بقرار من مجلس الأمن للتخلص من مسئولية جريمة ارتكبها بحق الشعب الليبى، على حد تعبيره.

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مصر 365

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