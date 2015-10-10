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بالفيديو.. وزير الصحة التركي: ارتفاع عدد ضحايا تفجيري أنقرة إلى 86 قتيلاً

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بالفيديو.. وزير الصحة التركي: ارتفاع عدد ضحايا تفجيري أنقرة إلى 86 قتيلاً بالفيديو.. وزير الصحة التركي: ارتفاع عدد ضحايا تفجيري أنقرة إلى 86 قتيلاً

 

حادث تفجير أنقرة

نقلت صحيفة “زمان” التركية الناطقة باللغة العربية عبر موقعها الإليكرتوني، عن وزير الصحة التركي قوله بارتفاع ضحايا تفجيري أنقرة إلى 86 قتيلاً.

وأطلقت الشرطة التركية النار في الهواء لتفريق متظاهرين غاضبين حاولوا الاقتراب من محطة القطار في أنقرة، حسبما ذكرت ”العربية نت”.

وهتف المتظاهرون “شرطيون قتلة” عندما أبعدهم الشرطيون. وكان المتظاهرون يستعدون للمشاركة بعد الظهر في موقع التفجيرين في مسيرة سلمية من أجل السلام دعت إليها المعارضة اليسارية.

وذكرت وزارة الداخلية التركية أن الانفجارين وقعا تحت جسر يؤدي إلى محطة القطارات في أنقرة.

وأفاد شهود عيان بأن التفجير كان انتحاريا ومزدوجا وألحق خرابا ودمارا شديدين.

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