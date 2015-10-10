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تظاهرات في ليبيا رفضًا للحكومة «المقترحة»

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تظاهرات في ليبيا رفضًا للحكومة «المقترحة» تظاهرات في ليبيا رفضًا للحكومة «المقترحة»

 

أرشيفية

شهدت مدينة البيضاء الليبية، مساء أمس الجمعة، مظاهرة رفضاً لحكومة “التوافق”، التي أعلن عنها المبعوث الأممي برناردينو ليون، في ختام جلسات الحوار الليبي بمدينة الصخيرات المغربية.

وعبر المشاركون في المظاهرة عن رفضهم المطلق لـ”حكومة العمالة”، التي اقترحها “ليون” والإملاءات الأجنبية، متجاوزاً إرادة الشعب الليبي، وسعيه لتخطي أزمة الوطن وما يتعرض له من تخريب على يد إرهابيين متطرفين.

وأعلن المشاركون في المظاهرة في هتافاتهم، عن إنحيازهم لتشكيل مجلس عسكري، باعتباره السبيل الوحيد لإنقاذ ليبيا من أزمتها المأساوية.

شهدت مدينة بنغازي مظاهرات حاشدة، احتجاجًا على الأسماء التي تم طرحها المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، لتولي مناصب في حكومة “الوفاق الوطني الجديدة”، معبرة عن دعمها للبرلمان والقيادة العامة للقوات المسلحة.

المصدر: سبوتنك

 

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