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«فاو» تصدر تقريرها السنوى عن حالة الغذاء الثلاثاء المقبل

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«فاو» تصدر تقريرها السنوى عن حالة الغذاء الثلاثاء المقبل «فاو» تصدر تقريرها السنوى عن حالة الغذاء الثلاثاء المقبل

أعلنت منظمة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) اعتزامها إصدار تقريرها السنوي عن حالة “الغذاء والزراعة” على مستوى العالم يوم /الثلاثاء/ المقبل.

وقالت المنظمة – في بيان إن التقرير يستعرض الجهود الدولية المبذولة بالتعاون بين “فاو” والمنظمات والهيئات المعنية والدول المانحة من أجل التصدى للجوع والفقر”.

وسوف يعقد مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الرئيسي في العاصمة الإيطالية روما، حيث يزيح جوزيه غرازيانو دا سيلفا المدير العام لمنظمة “فاو”، الستار عن التقرير بالاشتراك مع جومو كوامي سوندارام مساعد المدير العام ومنسق شعبة “فاو” للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد التقرير أن برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التغذية المدرسية، والأشغال العامة، والتحويلات النقدية، والمعاشات التقاعدية، تساهم بدور كبير في مكافحة الجوع والفقر على الصعيد العالمي.

ويصدر التقرير متزامنا في احتفالات “فاو” بذكرى إنشائها، حيث من المقرر أن تحتفل (فاو) يوم الجمعة القادم والذي يوافق 16 أكتوبر بعيد ميلادها الـ70، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمدير العام لمنظمة “فاو” جوزيه غرازيانو دا سيلفا ورئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتّاريللا، والعديد من كبار الشخصيات الدولية، والذى يواكب أيضا الاحتفال بيوم الأغذية العالمي المقام في معرض “إكسبو 2015″ بمدينة ميلانو الإيطالية.

وتحيي احتفالات هذا العام العيد الـ70 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، مسلطة الأضواء على القضية المحورية ليوم الأغذية العالمي عام 2015، أي “الزراعة والحماية الاجتماعية: تقويض الحلقة المفرغة للفقر الريفي”، وارتباطها بالمبادرة العالمية التي طرحتها الأمم المتحدة بمناسبة معرض “اكسبو 2015″.

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