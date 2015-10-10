كوريا الشمالية: مستعدون للوقوف في وجه أي تهديد محتمل من أمريكا

أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أن بلاده مستعدة للوقوف في وجه أي تهديد محتمل من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الزعيم الكوري – خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيس حزب العمال الحاكم اليوم السبت- “لدينا قوة ثورية مستعدة للرد على أي نوع من الحرب الأمريكية.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، أن هذا هو أول عرض عسكري تقيمه كوريا الشمالية منذ يوليو 2013 وقد اضطرت في وقت سابق الى تأجيله بسبب هطول الأمطار الغزيرة مساء أمس /الجمعة/. وأوضحت أن زعيم كوريا الشمالية الشاب كيم جونج أون ظهر واقفا على منصة وقد التف حوله كبار المسؤولين العسكريين لمشاهدة العرض الذي يقام في ميدان كيم ايل سونج في وسط مدينة بيونج يانج، وفقا للقطات حية عرضها التلفزيون المركزي الكوري التابع للدولة.

وأشارت إلي أنه بجانب كيم ظهر ليو يونشان، الخامس في التسلسل الهرمي للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، وهو يشاهد العرض، الذي يشارك فيه الآلاف من الجنود في تشكيل يقطعون فيه الميدان بخطوة الأوزة، كما ظهرت في العرض صواريخ باليستية عابرة للقارات، وراجمات صواريخ جديدة من نوع “كاتيوشا”، وصواريخ متوسطة المدى – 1300 كيلومتر.

أ ش أ