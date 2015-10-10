وزارة الخارجية تدين تفجيريّ أنقرة

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، عن إدانة مصر للتفجيرين اللذين وقعا، صباح اليوم، بالقرب من محطة القطارات في

العاصمة التركية أنقرة، واللذين أسفرا عن سقوط عدد كبير من القتلي والمصابين، مؤكدا علي وقوف مصر بجانب الشعب التركي في هذه اللحظة الحرجة، كماأعرب عن مواساته لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين

وجدد المتحدث الرسمي إدانة مصر لكافة أشكال الإرهاب وصوره، حيث أن الإرهاب ظاهرة عالمية ولا توجد دولة بالعالم بمنأي عن هذا الخطر الداهم، مما يتطلب تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة التنظيمات الإرهابية كافة، والتي تستقي أفكارها من منبع فكري واحد يحض علي العنف والكراهية، ويستهدف النيل من جهود الاستقرار والتنمية حول العالم.