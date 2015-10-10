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غدًا.. عودة 1627 من حجاج الصعيد عبر مطار الأقصر الدولي

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غدًا.. عودة 1627 من حجاج الصعيد عبر مطار الأقصر الدولي غدًا.. عودة 1627 من حجاج الصعيد عبر مطار الأقصر الدولي

مطار الأقصر

يستقبل «مطار الأقصر» الدولي، ابتداًء من فجر غدًا الأحد، 1627 من حجاج محافظات الصعيد العائدين من المملكة العربية بعد أدائهم مناسك الحج هذا العام علي متن 6رحلات تابعة لخطوط « للطيران».

وقال مدير العلاقات العامة بمطار الأقصر الدولي، بخيت خيري، أن كافة أجهزة المطار رفعت درجة الاستعداد لاستقبال رحلات مصر للطيران التي تقل حجاج محافظات الصعيد مشيرًا إلي أن الرحلات الست ستقلع من مطار المدينة المنورة حيث تصل أولى الرحلات في تمام الساعة الثانية صباح غدًا الأحد يليها الرحلات الخمس تباعًا.

وأشار خيري إلي أنه جرى الانتهاء من تشكيل غرفة عمليات رئيسية لتوفير كافة التجهيزات الفنية والإدارية والخدمات الإسعافية ووضع خطة لزيادة أعداد موظفي العلاقات العامة ورجال الأمن وضباط الجوازات للإسراع بإنهاء الإجراءات والحيلولة دون حدوث أي تكدس أو ازدحام داخل صالة الوصول.

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