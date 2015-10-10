ضبط شاب مطلوب من «الانتربول» عائدًا من الإمارات‎ في مطار سوهاج

ألقت وحدة تنفيذ الأحكام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في «مطار سوهاج» الدولي، القبض على أحد المطلوبين أمنيًا.

وكان قوت الامن تمكنت من ضبط “عمار ع. أ”، 20 عاما، والمطلوب على ذمة القضية رقم 1334 جنايات قسم شرطة طهطا، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة والمحكوم عليه غيابياً بالسجن “10″ سنوات، وذلك بناء على فاكس من إدارة الشرطة الجنائية الدولية العربية “أنتربول القاهرة ” بشأن المحكوم عليه المذكور.

وتبين أنه غادر البلاد بتاريخ منتصف يوليو الماضي لدولة الأمارات العربية المتحدة، وبترقب وصول المذكور أمكن ضبطه بمطار سوهاج الدولي.