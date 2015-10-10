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«الفلك»: اصطفاف 4 كواكب رأسيا بينهم القمر حتى بعد غد فى ظاهرة تستمر عدة ايام

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«الفلك»: اصطفاف 4 كواكب رأسيا بينهم القمر حتى بعد غد فى ظاهرة تستمر عدة ايام «الفلك»: اصطفاف 4 كواكب رأسيا بينهم القمر حتى بعد غد فى ظاهرة تستمر عدة ايام

أكد الدكتور أشرف لطيف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن هذه الفترة من العام تشهد اصطفاف أربعة كواكب هى – الزهرة والمشترى والمريخ وعطارد – بطريقة رأسية الى حد ما ، وما يزيد المنظر جمالا وجود القمر بينهم ، وهو ما لاحظه هواه وعلماء الفلك فجر اليوم السبت في الخامسة صباحا تقريبا ، علما بان هذا المنظر البديع سيستمرعدة أيام قادمة بغض النظر عن القمر الذي سوف يغيب عن المشهد ابتداء من فجر الاثنين القادم .

وأكد، أن هذا الاصطفاف الظاهري للكواكب ليس له اي تاثير سلبي على البشر او حياتهم اليومية بصفة عامة ، وان الجميع يمكن مشاهدة رصد المعهد لهذه الظاهرة من خلال الصور التى يتم بثها على موقعه الالكترونى على الإنترنت .

وقال تادرس، إن ظهور تلك الكواكب فى السماء لا ينطبق عليه الترتيب من حيث البعد عن الشمس كما يعرف عن المجموعة الشمسية ، حيث يظهر فى السماء الكوكب الالمع والأقرب إلينا وهو الزهرة ، ثم يليه في اللمعان الكوكب الأكبر على الإطلاق في المجموعة الشمسية وهو المشتري ثم يليهما في اللمعان المريخ ثم عطارد في هذه الحالة.

وأضاف أن هذا الاصطفاف واقع منذ عدة أيام ولكنه اصبح أكثر جمالا وملاحظة لوجود القمر في المشهد ، وهو فى طور هلال رقيق في نهاية شهر ذى الحجة ، موضحا أنه اذا كان القمر هلالا او مختفيا تظهر الأجرام الخافتة فى السماء بصورة أوضح .

وأشار إلى أن الحركة المنتظمة والمتقنة للكواكب وهي تتحرك على صفحة السماء في تناسق بديع ناتج عن دوران الأرض حول محورها وعن دورانها حول الشمس تعد من آيات التفكر ، إذ تظهر الكواكب بالوان مختلفة ولمعان متفاوت .

أ ش أ

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