أخبار عاجلة

وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية -
الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لإنبي -
مساء dmc - أبرز العناوين المؤلمة عن تعذيب الايتام بدور الايتام يقرأها أسامة كمال -
مساء dmc - الشرطة السويدية " قتلى وجرحى في عملية دهس بسيارة نقل بأحد شوارع ستوكهولم " -
القاهرة أبوظبي: م. شريف إسماعيل - رئيس الوزراء يفتتح المشروعات الجديدة بنادي الزمالك -
القاهرة أبوظبي: أبرز 7 أخبار في 7 أيام - الجمعة 07 أبريل 2017 -
مساء dmc - ميركل وهولاند في بيان مشترك " الرئيس السوري يتحمل وحده مسئولية الضربة الامريكية" -
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال " -
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات -
مساء dmc - متحدث وزارة الدفاع الروسية " الجيش السوري لم يستخدم سلاح كيماوي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قوات الاحتلال الإسرائيلية تطلق الرصاص باتجاه الفلسطينيين برام الله

Google+ Print
قوات الاحتلال الإسرائيلية تطلق الرصاص باتجاه الفلسطينيين برام الله قوات الاحتلال الإسرائيلية تطلق الرصاص باتجاه الفلسطينيين برام الله
أفادت فضائية "سكاى نيوز" فى خبر عاجل لها منذ قليل، بأن القوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت الرصاص باتجاه الفلسطينيين عند مدخل مدينة رام الله اليوم السبت.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون، قد صعد صباح اليوم السبت، ضد السلطة الفلسطينية فى رام الله، قائلا "إن السلطة برئاسة محمود عباس أبو مازن لم تعد بالنسبة لتل أبيب شريكا لإحلال السلام".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365