قوات الاحتلال الإسرائيلية تطلق الرصاص باتجاه الفلسطينيين برام الله

أفادت فضائية "سكاى نيوز" فى خبر عاجل لها منذ قليل، بأن القوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت الرصاص باتجاه الفلسطينيين عند مدخل مدينة رام الله اليوم السبت.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكان وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون، قد صعد صباح اليوم السبت، ضد السلطة الفلسطينية فى رام الله، قائلا "إن السلطة برئاسة محمود عباس أبو مازن لم تعد بالنسبة لتل أبيب شريكا لإحلال السلام".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون، قد صعد صباح اليوم السبت، ضد السلطة الفلسطينية فى رام الله، قائلا "إن السلطة برئاسة محمود عباس أبو مازن لم تعد بالنسبة لتل أبيب شريكا لإحلال السلام".
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