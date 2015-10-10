قوات الاحتلال الإسرائيلية تطلق الرصاص باتجاه الفلسطينيين برام الله

أفادت فضائية "سكاى نيوز" فى خبر عاجل لها منذ قليل، بأن القوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت الرصاص باتجاه الفلسطينيين عند مدخل مدينة رام الله اليوم السبت.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون، قد صعد صباح اليوم السبت، ضد السلطة الفلسطينية فى رام الله، قائلا "إن السلطة برئاسة محمود عباس أبو مازن لم تعد بالنسبة لتل أبيب شريكا لإحلال السلام".

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