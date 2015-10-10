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كواليس الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطنى بالخرطوم

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كواليس الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطنى بالخرطوم كواليس الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطنى بالخرطوم
استقبل الرئيس السودانى عمر البشير الرئيس التشادى ادريس ديبى ونبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية لحضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطنى فى السودان.

وأكد الرئيس السودانى عمر البشير، خلال انطلاق أعمال جلسات الحوار الوطنى فى السودان بمشاركة 90 حزبا وحركة سياسية، على إطلاق سراح كل موقوف سياسى لم تثبت عليه تهم جنائية قائلا "حريصون على توفير كل السبل لإنجاح الحوار الوطنى فى السودان"
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