محافظ القليوبية: الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع محور بنها - شبرا

أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، بأنه قد تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع محور بنها – شبرا الخيمة الجديد بطول 20 كيلو مترا منه.

وأوضح المحافظ فى بيان بأن المحور الجديد يسع لكثافة 125 ألف سيارة يوميا، ويربط الطريق الدائرى بطريق مصر- الإسكندرية، لافتا أنه تم الاتفاق مع وزير النقل على ربط الطريق الحر الجديد بالطريق الإقليمى الدولى عند بنها لتتحول العاصمة بنها لمركز مهم فى حركة النقل بين سائر محافظات الوجه البحرى.

وأشار محافظ القليوبية، أن المحور الجديد يتم تنفيذه بطول 40 كيلو مترا باستثمارات 1.7 مليار جنيه، حيث يختصر المسافة من القاهرة إلى بنها فى أقل من نصف ساعة، مؤكدا أن الطريق سوف يساهم فى خلق شرايين جديدة للتنمية فى محافظات الدلتا، فضلا عن خدمة حركة نقل الركاب والبضائع.