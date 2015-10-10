حزب العمال التركي يوقف نشاطه بعد إنفجار أنقرة

دعا حزب العمال الكردستاني، اليوم السبت، مقاتليه إلى وقف أنشطتهم في تركيا، إلا إذا تعرضوا لهجوم وذلك بعد ثلاثة أشهر من قرار الحزب إنهاء وقف لإطلاق النار دام عامين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ونقلت وكالة الفرات للأنباء عن رئيس حزب العمال الكردستاني قوله إن القرار اتخذ استجابة لدعوات من داخل وخارج تركيا وإن مقاتلي الحزب سيتجنبون التصرفات التي قد تمنع إجراء “انتخابات نزيهة وعادلة” من المقرر أن تجري في الأول من نوفمبر تشرين الثاني.

ويأتي الإعلان بعد ساعات من مقتل 30 شخصًا على الأقل، في انفجارين أثناء مسيرة للمئات من النشطاء اليساريين والموالين للأكراد أمام محطة القطارات الرئيسية في أنقرة، في هجوم وصفته الحكومة بأنه إرهابي.