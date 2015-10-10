5 % نسبة التصويت بانتخابات نقابة الأطباء في أسوان

انتهت أعمال الفرز بصناديق الاقتراع، لانتخابات النقابة العامة للأطباء بفرع أسوان، والتي شهدت إقبالًا ضعيفًا خلال الساعات المحددة للتصويت، بمقر نادي الأطباء بالمحافظة، ووصلت نسبة المشاركة الى اقل من 5 %.

وأسفرت النتائج لنقابة أطباء أسوان عن حضور 46 طبيبًا من إجمالى 1092، وحصل الدكتور حسين خيري المنتمي لتيار الاستقلال على 31 صوتًا، ليفوز بذلك بمقعد النقيب، ويليه الدكتور خالد سمير والدكتور أحمد رؤوف على 6 أصوات لكل منهما.

وعن جنوب الصعيد فى محافظة أسوان الدكتور أحمد حسين 39 صوتا ،والدكتور على محمود صوت واحد، وفوق السن الدكتورة منى مينا 40 صوتا ،والدكتور إيهاب الطاهر 33 صوتا، والدكتور عبد الفتاح احمد 24 صوتا ،والدكتور هشام عطا 17صوتا، وتحت السن الدكتور راجح ياسر31 صوت ،والدكتور عبد الحكيم عيسى 31 صوتا ،والدكتورهانى مهنى 31 صوتا.