وزير الزراعة يغادر الإسماعيلية بعد تفقد مشروعات قرية الأمل

غادر الدكتور عصام فريد وزير الزراعة منذ قليل محافظة الإسماعيلية، بعد جولة تفقدية رافقه فيها اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية.

تفقد الوزير خلال الجولة مشروع " قرية الأمل " الجديدة لشباب الخريجين وصغار المزارعين بالقنطرة شرق وتابع الموقف التنفيذى لاستكمال التشطيبات النهائية واللمسات الأخيرة للمرافق والخدمات ودفع عجلة العمل بالمشروع، استعدادا لتسليم قطع الأراضى والمنازل لمستحقيها من المنتفعين كما تفقدا الصوب الزراعية المقامة بالقرية، وأكد أن جميع إمكانيات الدولة مسخرة من أجل التنمية والمواطن .

يذكر أن مساحة مشروع قرية الأمل 4 آلاف فدان، منها 500 فدان صوب زراعية تشمل 514 صوبة للإنتاج الزراعى المكثف والإنتاجية العالية لوحدة المياه، و68 بيت صوبة مساحة كل منها 2500 متر لإضافة إلى وجود لجنة تنسيقية لتذليل جميع العقبات التى تواجه استكمال الأعمال فى القرية لضمان أن يكون نموذجا يحتذى به فى المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى، وزيادة معدلات التوطين خارج الدلتا ووادى النيل.