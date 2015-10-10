محافظة الإسماعيلية: أول شركة مساهمة لإدارة مشروع تملك أراضى قرية الأمل

أصدرت محافظة الإسماعيلية منذ قليل بيانا أكدت فيه أن مشروع تملك الأراضى بقرية الأمل سيدار بواسطة أول شركة مساهمة لتملك الأراضى للشباب فى مصر بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء شركات مساهمة للشباب والفئات الاجتماعية ضمن المساحات التى سيتم تخصيصها لهم بالمشروع منعا لتفتيت الحيازات الزراعية، على أن يكون ذلك من خلال أسهم كل شاب ضمن أراضى المشروع فى 11 منطقة بالصحراء الغربية وسيناء .

يأتى ذلك فى إطار تفعيل برنامج المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان حيث قام الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يرافقه اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمد عبد الحليم رئيس قطاع استصلاح الأراضى والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى لمحافظة الاسماعيلية وعدد من قيادات وزارة الزراعة بزيارة ميدانية لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه بمشروع " قرية الأمل " الجديدة لشباب الخريجين وصغار المزارعين بنطاق مركز ومدينة القنطرة شرق والتى تقع على بعد 15 كيلومترمن قناة السويس، والتى يجرى وضع اللمسات النهائية لها لتكون باكورة و نموذجا لقرى مشروع الـ 1.5 مليون فدان جاء ذلك خلال البيان الذى أصدرته محافظة الإسماعيلية منذ قليل.

وأشار البيان إلى أن قرية الأمل تشمل عدد" 250 " قطعة أرض موزعة بواقع( 217 للخريجين –و 20 قطعة لصغار المزارعين – و13 قطعة لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك من إجمالى 500 قطعة ويخصص لكل منهم قطعة أرض بمساحة خمسة أفدنة ومنزل ريفى من إجمالى عدد 530 منزلا تم بنائها وتشيدها وتزويدها بكافة المرافق والخدمات الأساسية بالإضافة إلى نقطة شرطة ومجمع للخدمات ومدرسة وسوق تجارى ووحدة صحية كما تضم القرية عدد 514 صوبة زراعية وعدد 68 بيتا زراعيا مزودة بشبكة رى حديثة على أحدث وسائل تكنولوجيا الزراعة والرى .

وأضاف البيان أن زيارة الوزير والمحافظ ومرافقيهم من القيادات لمشروع قرية الأمل تضمنت متابعة استكمال أعمال التشطيبات النهائية واللمسات الأخيرة للمرافق والخدمات ودفع عجلة العمل بالمشروع والتى أعلن وزير الزراعة أنه من المنتظر أن يتم الانتهاء تماما من تنفيذ باقى الأعمال مع نهاية شهر أكتوبر الجارى وذلك استعدادا لتسليمها للمنتفعين خلال نوفمبر القادم .



>