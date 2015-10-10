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بالصور.. مشادات بين وزير الإسكان ومواطنى البحيرة خلال تسليم وحدات لمواطنين

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بالصور.. مشادات بين وزير الإسكان ومواطنى البحيرة خلال تسليم وحدات لمواطنين بالصور.. مشادات بين وزير الإسكان ومواطنى البحيرة خلال تسليم وحدات لمواطنين
نشبت منذ قليل مشادات حادة بين وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من المواطنين بمحافظة البحيرة خلال تسليمه لوحدات الإسكان الاجتماعى، بطريق دمنهور حوش عيسى.

واتهم المواطنون الأجهزة التنفيذية بعدم مراعاة العدالة فى توزيع الوحدات السكنية الجديدة، وكذلك سوء الخدمات المقدمة إليهم خاصة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، وفى المقابل وعد وزير الإسكان المواطنين بالتحقيق فى هذه المشاكل ومحاسبة المقصرين.

وكان وزير الإسكان قد سلم عقود 80 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بطريق حوش عيسى دمنهور بالبحيرة ضمن مشروع إنشاء 504 وحدات سكنية بتنفيذ القوات المسلحة بتكلفة 84 مليون جنيه.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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